31-річний опорний півзахисник Гуансі Пінгго на швидкості головою влетів у рекламний щит після фолу суперника. Після чого медики швидко вибігли на поле, аби допомогти Самуелю Асамоа, пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Як футболіст зламав шию під час матчу у чемпіонаті Китаю?

Внаслідок зіткнення Асамоа госпіталізували у лікарню, де лікарям вдалось стабілізувати його стан.

Попри це медичне обстеження винесло жахливий висновок. У півзахисника зламана шия, а також у нього діагностували блокаду хребця. Через це рокове зіткнення зі щитом Самуель може назавжди бути паралізованим. Йому загрожує параліч обох рук або ніг. Через що його футбольна кар'єра може бути достроково завершена.

У китайському клубі вже виклали фото Асамоа із лікарняної палати, де він намагається триматись морально.



Що відомо про Самуеля Асамоа?

31-річний опорний півзахисник, який переважно пограв у Бельгії. Також має досвід виступів в Румунії та Катарі.

У лютому минулого 2024-го року Асамоа переїхав грати у Китай, де підписав контракт із Ціндао Ред Лайонс.

13 лютого поточного року став футболістом Гуансі Пінгго.

Transfermarkt оцінює його вартість у 150 тисяч євро.

Має 6 зіграних матчів за збірну Того.

До слова, 25 вересня 2025 року лондонський Арсенал повідомив про смерть свого вихованця Біллі Вігара. 31-річний футболіст в одному із епізодів боротьби вилетів за межі поля та зіткнувся з бетонною стіною. Помер через отриману травму голови.

Нагадаємо, що на початку серпня цього року український футбол теж шокувала смерть гравця луганської Зорі Володимира Білоцерковця.