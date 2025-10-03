Гравець Шахтаря отримав виклик у збірну на матч з Росією
- Центрального захисника Шахтаря Дієго Арройо викликали до збірної Болівії на товариський матч з Росією.
- Спаринг між збірними Росії та Болівії відбудеться 14 жовтня у Москві, і якщо Арройо не відмовиться від виклику, то йому доведеться їхати в Росію.
Центрального захисника Шахтаря Дієго Арройо викликали у табір національної збірної Болівії. У календарі на жовтень "зелені" запланували товариський матч зі збірною Росії.
Збірна Росії відсторонена від міжнародних турнірів, але проводить товариські матчі. У жовтні футболісти з країни-вбивці зустрінуться з Іраном та Болівією, пише 24 Канал.
Чи зіграє гравець Шахтаря з Росією?
Національна збірна Болівії у своїх офіційних соціальних мережах оприлюднила список гравців на матчі з Йорданією та Росією. Серед викликаних футболістів опинився центральний захисник Шахтаря Дієго Арройо.
Заявка збірної Болівії на жовтневі матчі / фото La Verde
Спаринг між збірними Росії та Болівії відбудеться 14 жовтня у Москві на стадіоні "Динамо". Якщо Арройо не відмовиться від виклику, то йому доведеться їхати в країну-терористку.
Зазначимо, що Болівія є однією з найслабших збірних Південної Америки. У рейтингу ФІФА "зелені" займають 77 місце.
Нагадаємо, що схожий інцидент трапився у березні цього року. Півзахисника Металіста 1925 Голдена Мафвенту викликали у збірну Замбії на матч з Росією. Однак легіонер відмовився їхати у табір збірної.
Що відомо про Дієго Арройо?
Дієго Арройо підписав контракт з донецьким Шахтарем 7 лютого 2025 року. "Гірники" заплатили за трансфер болівійця 1 мільйон євро.
За головну команду донеччан Арройо зіграв один матч у минулому чемпіонаті, коли вийшов на заміну в поєдинку проти Інгульця.
За збірну Болівії захисник зіграв два поєдинки у кваліфікації на чемпіонат світу-2026: проти Венесуели (0:2) та Чилі (2:0).
За даними Transfermarkt, вартість 20-річного футболіста становить 500 тисяч євро. Його контракт з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2029 року.