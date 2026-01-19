Британського футболіста заарештували за ганебний вчинок під час матчу
- Футболіст Том Тейлор вдарив суперника ліктем в обличчя під час матчу, що призвело до його арешту за підозрою в нападі.
- Клуб Треарддур Бей відсторонив Тейлора від ігор та тренувань, а згодом припинив з ним співпрацю.
Напередодні відбулися чергові матчі одного з нижчих дивізіонів чемпіонату Вельсу. В одному з них Портмадог вдома приймав Треарддур Бей.
Під час цього поєдинку стався дуже неприємний інцидент. Внаслідок нього футболіст гостей отримав не тільки спортивне покарання, а й проблеми з законом, повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.
Що сталося під час поєдинку в Уельсі?
Господарі пробивали пенальті після порушення правил у карному майданчику Треарддур Бей. Гравець гостей Том Тейлор у момент, коли футболіст Портмадога збирався виконати пенальті у ворота його команди, розмахнувся та завдав удару ліктем в обличчя супернику, що стояв поруч.
Той нічого не підозрював та одразу впав на газон. Вже після матчу історія мала своє продовження.
Футболіст вдарив суперника в обличчя під час матчу: дивіться відео
Які наслідки для футболіста?
- Запис цього епізоду завірусився в мережі та привернув увагу правоохоронних органів.
- Поліція Північного Уельсу повідомила, що почала розслідувати інцидент і вже затримала Тейлора за підозрою в нападі.
- Наразі той перебуває під вартою. Його клуб Треарддур Бей спочатку опублікував заяву про відсторонення футболіста від ігор і тренувань, а згодом вирішив припинити співпрацю з ним.
Клуб не схвалює насильство в жодній формі та визнає, що подібного не повинно було статися,
– йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що подібний ганебний вчинок стався восени в Миколаєві. Тоді футболіст вдарив в обличчя суддю.