Британского футболиста арестовали за позорный поступок во время матча
- Футболист Том Тейлор ударил соперника локтем в лицо во время матча, что привело к его аресту по подозрению в нападении.
- Клуб Треарддур Бэй отстранил Тейлора от игр и тренировок, а впоследствии прекратил с ним сотрудничество.
Накануне состоялись очередные матчи одного из низших дивизионов чемпионата Уэльса. В одном из них Портмадог дома принимал Треарддур Бэй.
Во время этого поединка произошел очень неприятный инцидент. В результате него футболист гостей получил не только спортивное наказание, но и проблемы с законом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.
Что произошло во время поединка в Уэльсе?
Хозяева пробивали пенальти после нарушения правил в штрафной площадке Треарддур Бей. Игрок гостей Том Тейлор в момент, когда футболист Портмадога собирался выполнить пенальти в ворота его команды, размахнулся и нанес удар локтем в лицо сопернику, стоявшему рядом.
Тот ничего не подозревал и сразу упал на газон. Уже после матча история имела свое продолжение.
Какие последствия для футболиста?
- Запись этого эпизода завирусилась в сети и привлекла внимание правоохранительных органов.
- Полиция Северного Уэльса сообщила, что начала расследовать инцидент и уже задержала Тейлора по подозрению в нападении.
- Сейчас тот находится под стражей. Его клуб Треарддур Бей сначала опубликовал заявление об отстранении футболиста от игр и тренировок, а впоследствии решил прекратить сотрудничество с ним.
Клуб не одобряет насилие ни в какой форме и признает, что подобного не должно было произойти,
– говорится в сообщении.
Напомним, что подобный возмутительный поступок произошел осенью в Николаеве. Тогда футболист ударил в лицо судью.