28 січня, 15:25
Хотіли переманити футболіста: Угорщина пропонувала громадянство українському таланту

Микола Брежицький
Основні тези
  • Угорщина пропонувала громадянство українському футболісту Олександру Пищуру-молодшому, але він і його батько відмовилися.
  • Олександр Пищур-молодший грає в угорському клубі "Дьор" і може перейти до іспанської "Жирони".

Угорщина нібито намагалася переманити одного з найперспективніших форвардів України – Олександра Пищура‑молодшого, пропонуючи йому громадянство. Пропозицію відкинули як сам гравець, так і його батько.

Олександр Пищур-молодший ще кілька років тому отримав пропозицію змінити українське громадянство на угорське. Однак футболіст та його батько відмовилися від запрошення. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі свого ютуб-каналу

Хто такий Олександр Пищур?

Олександр Пищур‑молодший – український нападник, який нещодавно був одним з ключових форвардів збірної України U‑20 на чемпіонаті світу 2025 року, де команда дійшла до 1/8 фіналу.

На клубному рівні він уже кілька сезонів виступає в Угорщині, де привернув увагу місцевих футбольних функціонерів.

Як відбувався контакт з угорцями?

За словами медіа‑експерта, угорці прагнули запросити гравця, щоб у майбутньому він міг виступати за їхню національну збірну.

Однак, ні сам Пищур-молодший, ні його батько, який у минулому був футболістом, не погодилися на такі пропозиції:

– Ні. Ви що, тільки Україна і все, більше ніяких розмов бути не може, – так, за його словами, відповів батько гравця.

Клубні перспективи

  • Пищур уже кілька років грає в угорському чемпіонаті за клуб Дьор.
  • Нещодавно інсайдер Фабріціо Романо писав про його можливий трансфер до іспанської Жирони, де він міг би виступати з іншими українцями.
  • У сезоні 2025/26 Олександр Пищур провів 20 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи.