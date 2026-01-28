Хотіли переманити футболіста: Угорщина пропонувала громадянство українському таланту
- Угорщина пропонувала громадянство українському футболісту Олександру Пищуру-молодшому, але він і його батько відмовилися.
- Олександр Пищур-молодший грає в угорському клубі "Дьор" і може перейти до іспанської "Жирони".
Угорщина нібито намагалася переманити одного з найперспективніших форвардів України – Олександра Пищура‑молодшого, пропонуючи йому громадянство. Пропозицію відкинули як сам гравець, так і його батько.
Олександр Пищур-молодший ще кілька років тому отримав пропозицію змінити українське громадянство на угорське. Однак футболіст та його батько відмовилися від запрошення. Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі свого ютуб-каналу.
Хто такий Олександр Пищур?
Олександр Пищур‑молодший – український нападник, який нещодавно був одним з ключових форвардів збірної України U‑20 на чемпіонаті світу 2025 року, де команда дійшла до 1/8 фіналу.
На клубному рівні він уже кілька сезонів виступає в Угорщині, де привернув увагу місцевих футбольних функціонерів.
Як відбувався контакт з угорцями?
За словами медіа‑експерта, угорці прагнули запросити гравця, щоб у майбутньому він міг виступати за їхню національну збірну.
Однак, ні сам Пищур-молодший, ні його батько, який у минулому був футболістом, не погодилися на такі пропозиції:
– Ні. Ви що, тільки Україна і все, більше ніяких розмов бути не може, – так, за його словами, відповів батько гравця.
Клубні перспективи
- Пищур уже кілька років грає в угорському чемпіонаті за клуб Дьор.
- Нещодавно інсайдер Фабріціо Романо писав про його можливий трансфер до іспанської Жирони, де він міг би виступати з іншими українцями.
- У сезоні 2025/26 Олександр Пищур провів 20 матчів у всіх турнірах та забив 4 голи.