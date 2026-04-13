Все через росіянина: в Лондоні прозвучала сирена повітряної тривоги

В суботу, 11 квітня, в Лондоні пройшов великий вечір боксу. Серед головних дійових осіб цієї події був і Тайсон Ф'юрі, який повернувся на ринг після довгої паузи.

Собі в суперники "Циганський король" обрав боксера з Росії Арсланбека Махмудова. Як і очоікувалось, спортивна подія за участі росіянина не обійшлась без ганебного моменту, повідомляє Ring Magazine.

Як зганьбився Махмудов?

Махмудов вирішив виділитися ще до старту самого поєдинку. Арсланбек обрав для себе незвичайний варіант виходу до рингу.

Росіянин відмовився від будь-якої музики, як це зазвичай роблять боксери. Натомість його вихід супроводжувала сирена повітряної тривоги.

Зрештою бажання залякати суперника не допомогло Махмудову. Бій тривав усі 12 раундів і Тайсону не вдалось нокаутувати російського спортсмена.

Проте судді віддали "Циганському королю" одностайну перемогу – 120:108, 120:108, 119:109. Для Ф'юрі це був перший бій за останні майже півтора роки.

