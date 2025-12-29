Чоловік Світоліної з 3-річною донькою зачарували мережу образами супергероїв

Французький тенісист Гаель Монфіс оголосив про завершення кар'єри після сезону-2026. Коханий Еліни Світліної вже підготував перший сюрприз для своїх фанатів.

39-річний Гаель Монфіс опублікував мотиваційне фото та слова, які йому сказала донька. Їхні милі образи підірвали мережу, повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Монфіса.

Як чоловік Світоліної з донькою стали супергероями?

Монфіс разом з донькою Скай одягли маски супергероїв. Саме в такому образі чоловік Світоліної збирається провести свій останній професійний сезон тенісиста.

Останній сезон. Сьогодні я вирушаю у свій останній сезон у тенісі. Величезний розділ мого життя. Перш ніж я пішов, моя донька мені сказала: "Татусю, а що як ми одягнемо маски й станемо супергероями?,

– розповів Монфіс історію перевтілення.

В очах маленької Скай тато завжди був супергероєм, а тому залишалося тільки обрати свою маску.

Вона в своїй масці Людини-павука, я у своїй масці Чорної пантери. Тому що в її очах я завжди буду героєм. І тому, що, на її погляд, разом ми можемо протистояти всьому світу. Я йду з цією невидимою маскою на моєму серці. З гордістю. З вдячністю. З любов'ю. Один останній сезон. Заради неї. Заради мене. Заради всього, що теніс дав мені,

– розповів чоловік Світоліної.

Гаель Монфіс з донькою Скай в образах супергероїв / Фото з інстаграму тенісиста

Нагадаємо, що Гаель Монфіс анонсував завершення кар'єри на сторінці у мережі Х. Своєю натхненницею француз назвав кохану дружину Еліну Світоліну.

Довідка. Донька Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса народилася 15 жовтня 2022 року. Батьки часто діляться знімками та новинами про дитину, але досі не показували її обличчя.

Які досягнення Монфіса у тенісі?