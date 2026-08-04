Чоловік Еліни Світоліної побив рекорд, який тримався майже 60 років

Французький тенісист Гаель Монфіс проводить свій заключний сезон у професійному турі. Ну турнірі у канадському Монреалі чоловікові українки Еліни Світоліної підкорилося досягнення, яке трималося з 1970 року.

Монфіс перервав серію із трьох поразок поспіль і нарешті зміг пройти перше коло на змаганнях серії Мастерс. Цим він встановив віковий рекорд, пише 24 Канал.

У чому полягає досягнення Гаеля Монфіса

На старті Мастерса у Канаді Монфісу, який отримав від організаторів wild card, вдалося обіграти у двох сетах 67-ому ракетку світу Каміля Майхшака з Польщі. Матч тривав 1 годину і 40 хвилин та завершився на користь француза з рахунком двічі по 6:4.

Після останнього розіграшу Монфіс щиро радів перемозі, зобразивши фірмове святкування "ключка для гольфу". Трибуни вітали його так, наче він щойно виграв титул.

The moment Gael Monfils became the oldest man to win a match in Montreal since 1970.



The golf swing celebration to seal the deal.



39 years old, making history in his final season.



Another incredible moment in his incredible career.



? pic.twitter.com/eXDm7SuVbK — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 4, 2026

Насправді Гаель переписав історію: з 1970 року на Мастерсі в Монреалі нікому не вдавалося виграти матч у віці 39 років.

Розвинути успіх ветерану буде важко: у другому колі його суперником стане 19-ий у світовому рейтингу американець Лернер Тьєн.

Що у планах Монфіса

Гаель разом з дружиною Еліною Світоліною подав заявку на участь у змішаному розряді під час Відкритого чемпіонату США. Це має бути красиве прощання тенісиста з турнірами Великого шолому.

Поки невідомо, чи змушені будуть Світоліна та Монфіс грати кваліфікацію, чи їм дадуть можливість виступити в основній сітці завдяки wild card.