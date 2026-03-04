Зірка Манчестер Юнайтед Магвайр отримав реальний тюремний строк

Гаррі Магуайр, його брат Джо та друг Крістофер Шарман були визнані винними у злочинах, пов'язаних із інцидентом 2020 року, і їм призначили умовні терміни ув'язнення. Усі троє заперечували свою провину.

Грецький суд засудив Магвайра до 15 місяців умовного ув'язнення. Це стосується інциденту на острові Міконос у серпні 2020 року, повідомляє Sky News.

Що відомо про справу Магвайра?

Центрального захисника "Манчестер Юнайтед" визнали винним у несерйозному нападі, опорі арешту та спробі дачі хабаря. Суд засудив його за всіма трьома пунктами обвинувачення.

Магуайра заарештували після бійки за участю його родини біля бару у серпні 2020 року.

Спочатку його було засуджено за напад і спробу підкупу поліцейських, але після апеляції вирок було скасовано, а повторний розгляд справи кілька разів відкладався, останній раз у жовтні 2025 року через відсутність перекладу судових документів англійською мовою.

Разом із початковим вироком футболісту призначили штраф, який тепер скасовано. Він також відмовився від кількох пропозицій врегулювати справу фінансово, прагнучи юридично довести свою невинуватість.

Він завжди заперечував провину, і його адвокати планують подати апеляцію до Верховного суду Греції, повідомляє Sky Sports News.

