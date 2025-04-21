18-річний українець став найкращим гравцем матчу в МЛС

Гравець юнацької збірної України Геннадій Синчук не загубився в американській лізі МЛС. Юний футболіст встиг дебютувати за Монреаль та навіть стати MVP матчу.

У суботу, 19 квітня, відбувся матч регулярного чемпіонату Major League Soccer між командами Монреаль та Орландо (0:0). У стартовому складі господарів на поле вийшов український вінгер Геннадій Синчук, пише 24 Канал.

Читайте також Тренера Бенфіки звинуватили в нелюбові до Трубіна після "монструозного" матчу від українця

Перша відзнака Синчука за океаном

18-річний українець відіграв 70 хвилин ігрового часу. Спонсор клубу компанія Air Transat визнала Синчука найкращим гравцем Монреаля у матчі з Орландо.

За відведений час Синчук 39 разів торкнувся м'яча, зробив 17 точних передач (89%) та зробив три вдалі спроби дриблінгу. Гравці Орландо тричі фолили проти Геннадія. За версією порталі SofaScore українець отримав оцінку 7,2 бала.

Синчук – найкращий гравець Монреаля в матчі МЛС / фото ФК Монреаль

Що відомо про Синчука