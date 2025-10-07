Україна сенсаційно втратила лідера перед грою з Іспанією на ЧС: яке рішення прийняли у ФІФА
- Геннадій Синчук, 19-річний правий вінгер збірної України U-20, не зможе зіграти проти Іспанії через продовжену дискваліфікацію ФІФА.
- Синчук отримав дискваліфікацію через перебір жовтих карток і порушення правил, перебуваючи в технічній зоні під час матчу, що може бути оскаржено Україною.
У вівторок, 7 жовтня, збірна України з футболу зіграє свій матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 U-20. Команда Дмитра Михайленка зіграє проти суперників з Іспанії.
На жаль, тренерський штаб української збірної не зможе розраховувати на одного із лідерів команди Геннадія Синчука. 19-річний правий вінгер не зможе зіграти проти Іспанії U-20 через рішення ФІФА, пише 24 Канал із посиланням на Dynamomania.
Чому продовжена дискваліфікація Синчука?
ФІФА продовжила дискваліфікацію півзахисника канадського Монреаля, який отримав дві жовті картки у двох турах ЧС-2025 U-20. Через перебір гірчичників Синчук вже пропускав матч 3-го туру групового раунду проти Парагваю. Без Геннадія "синьо-жовті" вирвали перемогу з рахунком 2:1.
Попри це Синчук під час цього матчу перебував у технічній зоні, що заборонено дискваліфікованим футболістам. Джерело також зазначає, що Україна може оскаржити дане рішення.
До слова. Початок матчу 1/8 фіналу Україна U-20 – Іспанія U-20 розпочнеться 7 жовтня о 22:30 (за київським часом).
Що відомо про Геннадія Синчука?
- Вихованець харківського Металіста, який взимку 2025-го став футболістом канадського Монреаля.
- Контракт із заокеанським клубом розрахований до кінця 2028 року із можливістю пролонгації ще на рік.
- У футболці Монреаля Геннадій вже провів 18 матчів, у яких відзначився дебютним голом та асистом (дані Transfermarkt).
- На ЧС-2025 Синчук провів свої дебютні матчі за збірну U-20. У двох перших турах Мундіалю відзначався голами у воротах Південної Кореї та Панами.