Украина сенсационно потеряла лидера перед игрой с Испанией на ЧМ: какое решение приняли в ФИФА
- Геннадий Синчук, 19-летний правый вингер сборной Украины U-20, не сможет сыграть против Испании из-за продленной дисквалификации ФИФА.
- Синчук получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек и нарушения правил, находясь в технической зоне во время матча, что может быть обжаловано Украиной.
Во вторник, 7 октября, сборная Украины по футболу сыграет свой матч 1/8 финала чемпионата мира-2025 U-20. Команда Дмитрия Михайленко сыграет против соперников из Испании.
К сожалению, тренерский штаб украинской сборной не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды Геннадия Синчука. 19-летний правый вингер не сможет сыграть против Испании U-20 из-за решения ФИФА, пишет 24 Канал со ссылкой на Dynamomania.
Почему продлена дисквалификация Синчука?
ФИФА продлила дисквалификацию полузащитника канадского Монреаля, который получил две желтые карточки в двух турах ЧМ-2025 U-20. Из-за перебора горчичников Синчук уже пропускал матч 3-го тура группового раунда против Парагвая. Без Геннадия "сине-желтые" вырвали победу со счетом 2:1.
Несмотря на это Синчук во время этого матча находился в технической зоне, что запрещено дисквалифицированным футболистам. Источник также отмечает, что Украина может обжаловать данное решение.
К слову. Начало матча 1/8 финала Украина U-20 – Испания U-20 начнется 7 октября в 22:30 (по киевскому времени).
Что известно о Геннадии Синчуке?
- Воспитанник харьковского Металлиста, который зимой 2025-го стал футболистом канадского Монреаля.
- Контракт с заокеанским клубом рассчитан до конца 2028 года с возможностью пролонгации еще на год.
- В футболке Монреаля Геннадий уже провел 18 матчей, в которых отметился дебютным голом и ассистом (данные Transfermarkt).
- На ЧМ-2025 Синчук провел свои дебютные матчи за сборную U-20. В двух первых турах Мундиаля отмечался голами в воротах Южной Кореи и Панамы.