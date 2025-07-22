Англійський клуб зацікавився Судаковим: Шахтар може заробити кругленьку суму
- Георгій Судаков привернув інтерес англійського клубу, який готовий заплатити кругленьку суму за трансфер.
- Футболіст не є головним кандидатом для підписання, якщо інші варіанти відпадуть, він стане варіантом номер 1.
Георгій Судаков може змінити клубну прописку у це літнє тансферне вікно. Українським півзахисником Шахтаря активно цікавляться в Європі.
Судаков близький до того, аби переїхати у чемпіонат Англії. Натомість "гірники" можуть заробити кругленьку суму за трансфер 22-річного футболіста, повідомляє 24 канал із посиланням на Central.
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Який клуб зацікавився Судаковим?
Георгій Судаков має великі шанси опинитись в Англійській Прем'єр-лізі. Українським хавбеком Шахтаря зацікавився середняк чемпіонату Вест Хем, де раніше грав Андрій Ярмоленко.
"Молотобійці" вже контактували з Шахтарем щодо потенційного трансферу Георгія Судакова. Інтерес з боку лондоського клубу залишається проте український футболіст не є основним у списку на підписання.
Судакова нам запропонували. Він досить високо оцінюється у клубі, але його вважають досить дорогим. У списку можливих підписань є інші футболісти, які стоять вище. Якщо вони відпадуть, то Судаков знову стане варіантом номер 1,
– зазначає джерело.
За інформацією Hammer_On_X, Шахтар непогано заробить, якщо трансфер Георгія Судакова відбудеться. Вест Хем готовий викласти за українського футболіста 35 мільйонів євро.
Раніше повідомляли про те, що Вест Хем зацікавлений у трансфері Олександра Зінченко, якого хоче продати Арсенал. Лідер збірної України може залишитись у Лондоні.