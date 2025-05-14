Від "підкату" в інстаграмі до щасливої сім'ї: історія кохання Георгія та Єлизавети Судакових

Дівчата дуже часто мріють зустріти принца на білому коні, який перетворить її життя на справжню казку. Також велика частина чарівної частини людства мріють стати дівчиною та у майбутньому дружиною футболіста.

Однак життя із футболістом не є солодким: постійні розлуки через збори та матчі, щільний графік тренувань та емоції після перемог і поразок. Тому не кожна дівчина може пройти через ці труднощі та зберегти свої стосунки із футболістом.

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Судаков проявив ініціативу у соцмережах

Однією із таких чудових прикладів є родина лідера донецького Шахтаря Георгія Судакова. Півзахисник вже давно вибув зі списку завидних холостяків українського футболу, пише 24 Канал.

Як і більшість сучасних людей, Георгій зі своєю нинішньою дружиною познайомився через соцмережі, а точніше – через інстаграм. Ініціативу у свої руки взяв тоді ще нікому невідомий молодий футболіст, який відреагував на сторіс Єлизавети із запитанням: "Ми випадково ніде не зустрічались?", на що дівчина відповіла: "Ні, а що обличчя знайоме?".

Георгій на цьому не розгубився та не поставив крапку на спілкуванні, написавши, що склалося враження, наче вже спілкувалися. Ліза знову відповіла "Ні". І знову футболіст не зупинився, запропонувавши познайомитись: "Значить почнемо, ти ж не проти?".

На цьому й розпочалось спілкування майбутньої пари. Щоправда, наразі невідомо, коли саме Георгій та Ліза почали будувати серйозні стосунки. Вперше пара виклала спільні світлини у березні 2020-го. Фотографії з'явились спершу на сторінці гравця в інстаграмі. Після чого фото виклала й дівчина півзахисника.

Як багато щастя у цих фото,

– підписав публікацію Георгій.

Перші спільні світлини Георгія та Лізи / Фото з інстаграму футболіста

Відтоді пара у своїх соцмережах регулярно тішила своїх підписників спільними світлинами із повсякденного життя та відпустки футболіста Шахтаря.

Закохані Георгій та Ліза / Фото з інстаграму футболіста

Стосунки Георгія та Лізи розвивались так стрімко, як і футбольна кар'єра Судакова. Завдяки чудовим виступам футболіст отримав виклик у збірну України та став справжнім відкриттям для "гірників". До такого результату Судакова привели не лише праця та терпіння, а й підтримка коханої.

Освідчення та перша вагітність

12 грудня 2021-го року Георгій вирішив пов'язати своє життя із Лізою, зробивши романтичне освідчення. Кохана футболіста відповіла омріяним: "ТАК". Наречена Судакова поділилась щасливою подією у своєму інстаграмі, виклавши фото каблучки на фоні величезного букета червоних троянд.



Судаков освідчився дівчині / Фото з інстаграму Єлизавети

Майбутні чоловік та дружина не перестали дивувати своїх підписників. Через декілька днів пара оголосила радісну звістку під час відпочинку у Домінікані – вони чекають на поповнення.

Під твоїм серцем стукається друге. Скоро нам буде троє,

– підписав фото Судаков.

Поповнення у родині футболіста / Фото з інстаграму Судакова

Футбольне гендер паті та офіційне створення сім'ї

Вже через місяць майбутні батьки організували гендер паті, під час якого дізнались ім'я своєї дитини. Пара зробила це у футбольному стилі. Ліза підкинула зроблений м'яч, який підбив ногою Георгій. Із розбитого м'ячика вилетіло конфеті рожевого кольору, а це означало, що у пари буде дівчинка.

Ці емоції неможливо передати словами,

– підписав фото Судаков.

Гендер паті Георгія та Єлизавети / Фото з інстаграму футболіста

Відтоді пара залюбки ділилась світлинами у період вагітності Єлизавети. А вже 22 лютого 20225-го року пара офіційно стала чоловіком та дружиною.



Георгій та Єлизавета стали сім'єю / Фото з інстаграму Судакова

Народження Міланки

Новостворена сім'я не влаштовувала грандіозного весілля. Вже 16 квітня 2022-го року Георгій та Єлизавета вперше стали батьками. На світ народилась їх красива донечка, яку назвали Міланою. Народжувала дружина футболіста Шахтаря у Львові, де перший час жила сім'я на початку повномасштабного вторгнення Росії. Після чого повернулась до столиці України.

Наша довгоочікувана донечка. Ласкаво просимо у нашу сім'ю, Судакова Мілана Георгіївна. 3400 грамів, 51 сантиметр,

– написала під фото Єлизавета.



Судакові вперше стали батьками / Фото з інстаграму Єлизавети

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Георгій дуже красиво зустрів кохану та донечку вдома.



Судаков красиво зустріч дружину та донечку вдома / Фото з інстаграму Єлизавети

Попри завантажений графік Георгій бере велику участь у вихованні своєї маленької принцеси. Кожну вільну від футболу хвилинку лідер Шахтаря проводить із коханою та донечкою Міланою.

Сім'я Георгія Судакова / Фото з акаунтів пари в інстаграмі

Тепер у житті Георгія на одну найулюбленішу уболівальницю стало більше. Мілана підтримує татуся, який завдяки чудовим виступам скоро переїде грати у якийсь із топових чемпіонатів Європи.

Щодо Єлизавети, то дівчина займається вихованням донечки, підтримує коханого під час матчів та тішить своїх прихильників у соцмережах красивими світлинами. Дівчина може похизуватись відмінною розтяжкою, адже у минулому займалась танцями та була тренеркою із гімнастики.

Сім'я Судакових чекає на поповнення

18 квітня сім'я Судакових повідомила, що чекає сестричку або сина для Міланки.

Ми вже знаємо, як виглядає любов. Вона називається "дочка". Але зовсім скоро ми побачимо цю любов – в нових очах, нових ручках, новому житті,

– написав Георгій.

Судакові чекають на поповнення: дивіться відео

Щасливу пару почали вітати із майбутнім поповненням. Одними із перших Георгія та Єлизавету привітали дружини інших збірників: Андрія Луніна, Олександра Зінченка, Іллі Забарного та інших.

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Декілька днів тому Георгій та Ліза організували гендер паті, де дізнались стать майбутньої дитини. Наразі пара не розкриває статі у своїх соцмережах, витримуючи інтригу.

Донечка Мілана мило запитала у батьків під час гендер паті: "У тебе день народження?". Міланка ще не здогадувалась, що у цей чарівний день вона дізнається, хто буде у неї – молодий братик чи сестричка".

Гендер паті Судакових / Фото зі збережених сторіс Єлизавети

Пара вже в очікуванні народження другої дитини. Можна із впевненістю сказати, якщо Георгій продовжить так само грати на високому рівні у Шахтарі, то вже у новій кількості родина переїде жити у Європу. Півзахисника Шахтаря активно сватають в італійське Наполі.