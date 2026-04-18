Іспанці цікавляться українцем: півзахисник Судаков привернув увагу клубу Ла Ліги
Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Бенфіки під керівництвом Жозе Моурінью незадоволений грою 23-річного українського футболіста Георгія Судакова. Клуб готовий розглянути пропозиції щодо його продажу вже цього літа.
Іспанська команда Сельта цікавиться півзахисником Судаковим. Про це повідомляє видання El Gol Digital.
Що відомо про можливий перехід Судакова у Селтіка?
За даними видання, клуб із Віго розглядає можливість підписання кількох гравців Бенфіки, зокрема Франьо Івановича та Бруму, але саме Судаков є для іспанців пріоритетним та перспективним варіантом.
У дебютному сезоні за Бенфіку Судаков зіграв 36 матчів, забив 4 голи та віддав 5 асистів. Його ринкова вартість за оцінкою Transfermarkt становить 28 мільйонів євро.
Нинішнього сезону Сельта дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи, де поступилася німецькому Фрайбургу. У Ла Лізі клуб із Віго після 31 туру займає шосте місце та претендує на вихід у єврокубки.
Що казав Маурінью про Судакова?
- Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью не планує продовжувати співпрацю з українським півзахисником Георгієм Судаковим. Крім того, португальський наставник висловлює зауваження щодо гри голкіпера Анатолія Трубіна, який проте поки що залишається основним воротарем команди, повідомляє Transferfeed.
Судаков минулого літа приєднався до клубу на правах оренди за 6,5 мільйона євро з умовою обов'язкового викупу у 2026 році за 21 мільйон євро. Спершу він був у стартовому складі, але взимку почав частіше виходити на заміну.