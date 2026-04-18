Іспанці цікавляться українцем: півзахисник Судаков привернув увагу клубу Ла Ліги

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб Бенфіки під керівництвом Жозе Моурінью незадоволений грою 23-річного українського футболіста Георгія Судакова. Клуб готовий розглянути пропозиції щодо його продажу вже цього літа.

Іспанська команда Сельта цікавиться півзахисником Судаковим. Про це повідомляє видання El Gol Digital.

Дивіться також Бракує класу для топ-клубів: Сабо пояснив, чому лідери збірної України мало грають в Європі

Що відомо про можливий перехід Судакова у Селтіка?

За даними видання, клуб із Віго розглядає можливість підписання кількох гравців Бенфіки, зокрема Франьо Івановича та Бруму, але саме Судаков є для іспанців пріоритетним та перспективним варіантом.

У дебютному сезоні за Бенфіку Судаков зіграв 36 матчів, забив 4 голи та віддав 5 асистів. Його ринкова вартість за оцінкою Transfermarkt становить 28 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Сельта дійшла до чвертьфіналу Ліги Європи, де поступилася німецькому Фрайбургу. У Ла Лізі клуб із Віго після 31 туру займає шосте місце та претендує на вихід у єврокубки.

Що казав Маурінью про Судакова?