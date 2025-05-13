Лідер Шахтаря переходить у європейський гранд

Вже влітку Георгій Судаков може перейти до італійського Наполі. Команда активно працює над трансфером українського півзахисника.

Георгій Судаков вже тривалий час привертає увагу різних європейських грандів. Однак Шахтар намагається заробити на своєму лідері якомога більшу суму.

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Судаков покине Шахтар

Наполі готовий заплатити за українського футболіста 40 мільйонів євро, пише 24 канал з посиланням на Tutto Napoli.

Шахтар не проти вести перемовини з італійською командою щодо суми трансферу, яка буде набагато меншою, ніж 150 мільйонів євро, які прописані в контракті гравця.

Наполі вже підготував для українця контракт терміном на 5 років. Бачити Георгія у своїй команді хоче особисто Антоніо Конте.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Георгій Судаков зіграв 35 матчів за Шахтар, у яких забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.

Відзначимо, що 14 травня у Житомирі Шахтар протистоятиме Динамо у фіналі Кубка України.