"Не міг повірити": зірка збірної України пригадав останнє спілкування з Мудриком

Михайло Мудрик продовжує перебувати поза футбольним полем через скандал із допінгом. Український півзахисник лісабонської Бенфіки та збірної України Георгій Судаков розповів, коли спілкувався із вінгером лондонського Челсі.

17 вересня 2025 року Георгій Судаков вдруге став батьком. Михайло Мудрик відреагував на поповнення у родині його близького друга, пише 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Трендець.

Цікаво Не Усик і не Кличко: хто очолив рейтинг найпопулярніших українських спортсменів

На що відреагував Мудрик у житті Судакова?

Футболіст лісабонської Бенфіки розповів, як Мудрик відреагував на народження його другої дитини.

Я не можу повірити, що в тебе вже двоє дітей,

– відповів Михайло.

Нагадаємо, що у Георгія та Єлизавети народилась друга донечка, яку назвали Златою. Тепер у старшої Мілани є молодша сестричка. Судаков вже встиг присвятити свої результативні дії за португальських "орлів" маленькій доньці.

Що відомо про Мудрика після скандалу із допінгом?