6 ноября, 10:44
2

"Не мог поверить": звезда сборной Украины вспомнил последнее общение с Мудриком

София Кулай
Основные тезисы
  • Георгий Судаков рассказал, что Михаил Мудрик отреагировал на рождение его второго ребенка, выразив удивление, что у Судакова уже двое детей.
  • Судаков посвятил свои спортивные успехи в "Бенфике" своей новорожденной дочери Злате.

Михаил Мудрик продолжает находиться вне футбольного поля из-за скандала с допингом. Украинский полузащитник лиссабонской Бенфики и сборной Украины Георгий Судаков рассказал, когда общался с вингером лондонского Челси.

17 сентября 2025 года Георгий Судаков во второй раз стал отцом. Михаил Мудрик отреагировал на пополнение в семье его близкого друга, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Трендец.

На что отреагировал Мудрик в жизни Судакова?

Футболист лиссабонской Бенфики рассказал, как Мудрик отреагировал на рождение его второго ребенка.

Я не могу поверить, что у тебя уже двое детей,
– ответил Михаил.

Напомним, что у Георгия и Елизаветы родилась вторая дочь, которую назвали Златой. Теперь у старшей Миланы есть младшая сестренка. Судаков уже успел посвятить свои результативные действия за португальских "орлов" маленькой дочери.

Что известно о Мудрике после скандала с допингом?

  • С декабря прошлого года Михаил отстранен от футбола из-за допинга. С тех пор продолжается расследование этого дела. Все это время украинский футболист вообще не является активным в социальных сетях.

  • Мудрик использует время с пользой. Он приезжал на бой Александра Усика и покоряет мир киберспорта.

  • По информации издания Чемпион, Мудрик активно играет в Counter-Strike 2. За менее чем год Михаил поднял свой рейтинг с 1250 ELO (6 уровень) до 2250 ELO. Это очень высокий результат для геймеров.

  • Михаил продолжает быть глубоко погруженным в религию человеком. Футболист Чеслси подписался на российский религиозный аккаунт Bible.online в инстаграме.