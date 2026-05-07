На вихід після провального сезону: зірку збірної України виганяють з європейського гранда

Георгій Судаков може вже влітку залишити Бенфіку, хоча провів у Португалії лише один сезон. Українець не переконав ані керівництво клубу, ані Жозе Моурінью.

Минулорічний трансфер із Шахтаря за великі гроші поки не виправдав очікувань лісабонського гранда. Португальське видання Record повідомляє, що "орли" вже готові розглядати продаж українського хавбека.

Що сталося з Судаковим?

23-річний півзахисник провів за сезон 36 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та віддав 2 результативні передачі, однак цього виявилося недостатньо, аби стати ключовою фігурою команди.

За інформацією португальської преси, Бенфіка хоче оновити атакувальну лінію і заради потенційного трансферу лідера Браги Родріго Саласара готова попрощатися із Судаковим. Українець останнім часом втратив місце в основі та не виходив на поле в

Шахтар ще може заробити

Судаков перебрався до Лісабона минулого літа за 27 мільйонів євро. При цьому донецький клуб зберіг за собою 25% від майбутнього перепродажу, тож можливий трансфер може принести "гірникам" додатковий прибуток.

Якщо Бенфіка все ж вирішить швидко позбутися українця, це стане гучним ударом по амбіціях футболіста, якого ще недавно вважали одним із найперспективніших гравців країни.

Що відомо про Георгія Судакова?