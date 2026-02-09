Тренер Бенфіки наїхав на гравця збірної України: у чому претензії
- Тренер Бенфіки Жозе Моурінью висловив незадоволення Георгієм Судаковим, вважаючи, що команда, включаючи Судакова, мало забиває.
- Судаков провів 41 матч за Бенфіку з 4 голами та 6 результативними передачами, а його контракт мають викупити за понад 20 мільйонів євро.
Наставник португальської Бенфіки Жозе Моурінью раптово висловив незадоволення хавбеком Георгієм Судаковим. Коуч вимагає від свого підопічного більшого.
Несподівано відверту промову сайту Бенфіки "Особливий" виголосив після переможного матчу з Алверкою у чемпіонаті Португалії. На горіхи дісталося не лише Судакову.
Що Моурінью сказав про Судакова?
Сеу Жозе поскаржився, що його команда мало забиває. Претензії стосувалися в першу чергу гравців атакувального спрямування – Джанлуки Престіанні, Андреаса Ск'єльдерупа та Георгія Судакова. Португалець вважає, що його нападники та хавбеки недостатньо жадібні до голів – і про це свідчить статистика.
Скільки голів забив за свою кар’єру Престіанні? Скільки голів забив за свою кар’єру Судаков? Скільки голів забив за свою кар’єру Ск’єльдеруп? І ми говоримо про дуже хороших гравців, які сильно зростають та покращуються у багатьох аспектах гри, але нам треба покращити статистику. Атакувальні гравці повинні забивати більше ніж 9 голів. Вони повинні виходити на двозначні цифри, бо менше двозначного числа для атакувальних гравців – це замало,
– видав тираду Моурінью.
Коуч додав, що вважає Судакова хорошим гравцем у забезпеченні безперервності атаки в центральній зоні, але недостатньо якісним щодо завершення в останніх метрах.
Як Судаков виступає за Бенфіку?
- Згідно з даними Transfermarkt, Судаков провів за португальський клуб цього сезону 41 матч в усіх турнірах.
- В українця 4 голи та 6 результативних передач.
- Влітку закінчується орендна угода Шахтаря та Бенфіки, після чого португальці мають викупити контракт хавбека за трохи більше 20 мільйонів євро.