Гераскевича "не любили" в Україні через Бубку: чому так сталося
- У липні 2023 року Владислав Гераскевич ініціював обговорення можливого виключення Сергія Бубки з НОК через його бізнес‑зв'язки з окупованими територіями.
- Комісія атлетів НОК не підтримала ініціативу Гераскевича, що викликало критику на його адресу та відсутність популярності в олімпійській спільноті України.
Спортивний світ продовжує активно обговорювати новини про Владислава Гераскевича. Крім актуальних подій, суспільство згадує й інші випадки, пов'язані з ним.
Видання "Трибуна" вирішило нагадати про події липня 2023 року. Тоді між Гераскевичем і Сергієм Бубкою стався скандал, який привернув увагу спортивної спільноти.
Які причини такого ставлення до Гераскевича?
Скелетоніст не користувався популярністю у так званій олімпійській тусовці українського спорту. Саме він раніше ініціював виключення Бубки зі складу Національного олімпійського комітету після розслідування "Бігус.інфо".
Бубка – легендарний стрибун у висоту, багаторічний очільник НОК України та нинішній член Міжнародного олімпійського комітету. І зараз у справі зі шоломом Гераскевича Сергій Бубка не дає жодних коментарів і лишається осторонь.
У 2023 році "Трибуні" вдалося отримати запис засідання комісії атлетів НОК, на якому Гераскевич вимагав покарання Бубки. Запис містить низку цікавих та неоднозначних моментів.
Що відомо про ситуацію Гераскевича та Бубки?
У липні 2023 року на засіданні Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України обговорювали можливе позбавлення Бубки членства через його бізнес‑зв'язки з окупованими територіями.
Ініціатором розгляду був український скелетоніст Гераскевич, який вважає, що така діяльність дискредитує український спорт та суперечить позиції країни під час війни.
Пропозиція Гераскевича викликала жорстку критику з боку інших членів комісії: дехто захищав Бубку, звинувачував журналістів у замовному матеріалі та закликав не "лізти не в свої справи". В результаті комісія не підтримала ініціативу Гераскевича – лише він проголосував "за", решта утрималася або проголосувала проти.
Які деталі ситуації із шоломом Гераскевича на Олімпіаді-2026?
На Олімпіаді‑2026 український скелетоніст Гераскевич під час тренувань одягнув спеціальний шолом пам'яті, на якому були зображені портрети загиблих українських спортсменів і тренерів у війні з Росією.
МОК заборонив використовувати цей шолом під час офіційних змагань, посилаючись на пункт 50 Олімпійської хартії, який забороняє політичні символи та демонстрації на спортивних майданчиках.
У відповідь МОК запропонував компроміс: замість шолома спортсмен може носити чорну пов'язку як знак пам'яті, щоб не порушувати правила.
Гераскевич та Національний олімпійський комітет України підкреслюють, що це не політика, а вшанування пам’яті загиблих, і відстоюють право на шолом як символ людяності та солідарності в олімпійській спільноті.