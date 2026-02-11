Гераскевича "не любили" в Україні через Бубку: чому так сталося

Спортивний світ продовжує активно обговорювати новини про Владислава Гераскевича. Крім актуальних подій, суспільство згадує й інші випадки, пов'язані з ним.

Видання "Трибуна" вирішило нагадати про події липня 2023 року. Тоді між Гераскевичем і Сергієм Бубкою стався скандал, який привернув увагу спортивної спільноти.

Які причини такого ставлення до Гераскевича?

Скелетоніст не користувався популярністю у так званій олімпійській тусовці українського спорту. Саме він раніше ініціював виключення Бубки зі складу Національного олімпійського комітету після розслідування "Бігус.інфо".

Бубка – легендарний стрибун у висоту, багаторічний очільник НОК України та нинішній член Міжнародного олімпійського комітету. І зараз у справі зі шоломом Гераскевича Сергій Бубка не дає жодних коментарів і лишається осторонь.

У 2023 році "Трибуні" вдалося отримати запис засідання комісії атлетів НОК, на якому Гераскевич вимагав покарання Бубки. Запис містить низку цікавих та неоднозначних моментів.

Що відомо про ситуацію Гераскевича та Бубки?

У липні 2023 року на засіданні Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України обговорювали можливе позбавлення Бубки членства через його бізнес‑зв'язки з окупованими територіями.

Ініціатором розгляду був український скелетоніст Гераскевич, який вважає, що така діяльність дискредитує український спорт та суперечить позиції країни під час війни.

Пропозиція Гераскевича викликала жорстку критику з боку інших членів комісії: дехто захищав Бубку, звинувачував журналістів у замовному матеріалі та закликав не "лізти не в свої справи". В результаті комісія не підтримала ініціативу Гераскевича – лише він проголосував "за", решта утрималася або проголосувала проти.

Які деталі ситуації із шоломом Гераскевича на Олімпіаді-2026?