Після розлучення ексдружина Кличка несподівано звернулася до боксера

Український боксер Володимир Кличко був одружений з Гейден Панеттьєрі, у шлюбі з якою у них народилася донька, після чого пара розлучилася. Американська акторка вперше за тривалий час відверто поділилася, як зараз відбувається її спілкування з колишнім чоловіком і їхньою спільною дочкою Каєю-Євдокією.

Попри складний розрив і особисті труднощі акторки, колишнє подружжя зуміло зберегти здорову комунікацію. Про це повідомляє ENEWS.

Які стосунки Кличка з Панеттьєрі?

Гейден наголосила, що між нею та Володимиром досі існує міцний зв'язок, який зародився ще на початку їхнього знайомства.

Я дуже вдячна Володимиру. Ми дуже близькі й маємо глибоку дружбу ще з того часу, як познайомилися, коли мені було 19. Те, що ми не разом, не означає відсутність любові,

– поділилася вона.

За словами акторки, такий формат стосунків є важливим прикладом для їхньої дитини, який показує, що навіть після завершення романтичного етапу батьки можуть залишатися у здорових стосунках.

Гейден називає дівчинку "неймовірним подарунком". Кая росте в гарному оточенні та демонструє сильний характер.

Хто така Гейден Панеттьєрі?

Пара була разом майже десять років із перервами та розлучилася у 2018 році. Незважаючи на те, що вони заручилися у 2013 році, офіційно шлюб так і не уклали.

У них є донька Кая-Євдокія, яка народилася у 2014 році. Зараз вона живе з батьком, оскільки Гейден раніше відмовилася від опіки через боротьбу із залежностями.

Акторка відкрито розповідає про довготривалу боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю, що почалася після важкої післяпологової депресії, і пройшла кілька курсів реабілітації.

Напередодні виходу своєї книги "This Is Me: A Reckoning" 36-річна акторка в інтерв'ю Us Weekly заявила про свою бісексуальність.

