Зірка Оклахоми переписав історію НБА: відео рекордного перформансу

У понеділок, 9 червня, відбувся другий матч фінальної серії плейоф сезону-2024/2025 у НБА. У ньому Оклахома-Сіті Тандер удома приймала Індіану Пейсерс.

Господарі здобули впевнену перемогу з рахунком 123:107. У цьому поєдинку їх лідер Шай Гілджес-Александер вписав своє ім'я в історію НБА, повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу ліги.

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Гілджес-Александер став рекордсменом НБА

Канадець став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 34 очки. У попередньому ж поєдинку він мав у своєму активі 38 очок.

Такі виступи дозволили Гілджес-Александеру стати абсолютним рекордсменом в історії НБА. До цього жоден баскетболіст не набирав 72 очка у двох дебютних матчах фінальної серії цього турніру.

Як Гілджес-Александер встановив рекорд НБА: дивіться відео

До слова. Раніше Шая Гілджес-Александера було визнано MVP регулярного сезону НБА. Він став найкращим скорером ліги, набираючи в середньому за матч 32,7 очка, до яких додав 5 підбирань, 6,4 передачі, 1,7 перехоплення та 1 блок-шот.

Нагадаємо, що на попередній стадії турніру неймовірним рекордом відзначилася Індіана Пейсерс. Тоді вона здійснила історичний камбек проти Нью-Йорк Нікс.