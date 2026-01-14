"Жодного дня в Україні": міністр спорту розповів правду про гімнаста-зрадника Ковтуна
- Срібний призер Олімпіади Ілля Ковтун змінив громадянство з українського на хорватське, що викликало критику з боку міністра спорту Матвія Бідного.
- Міністр назвав звинувачення Ковтуна щодо недостатньої підтримки з боку держави спекуляціями і наголосив на тому, що спортсмен мав умови для тренувань, навіть за кордоном.
Срібний призер Олімпіади в Парижі Ілля Ковтун проміняв Україну на Хорватію. Спортсмен скаржився на умови та конфлікти у федерації, хоча в уряді такі заяви називають спекуляцією.
Рішення Ковтуна у Міністерстві молоді та спорту не вважають несподіванкою. Але це не змінює того, що воно болюче, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра Матвія Бідного "Радіо Свобода".
Що сказав міністр спорту про Ковтуна?
За словами Бідного, зміни громадянства не є чимось надзвичайним, і ніхто не може заборонити спортсмену обирати для себе кращу перспективу.
Проте у випадку Ілля Ковтуна усе виглядало не дуже добре з боку гімнаста.
В такий час для України це сенситивне рішення. Це виглядає дуже негарно щодо тих спортсменів, які загинули. Вони теж могли сховатися, поїхати за кордон. Хоча з поваги до їхньої пам'яті можна було зачекати. Ковтун жодного дня взагалі не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Він поїхав дуже давно. У нього та його тренера були всі умови для тренувань, навіть за кордоном коштом України,
– розповів міністр.
Як у Мінспорту відповіли на звинувачення Ковтуна?
Матвій Бідний також прокоментував звинувачення з боку Іллі Ковтуна та його тренерки Ірини Горбачової щодо того, що держава їх нібито не підтримувала.
Міністр наголосив, що такі заяви є не більше ніж спекуляціями. На тлі вчинку гімнаста вони виглядають просто відмазками.
Чим відомий Ковтун і як він зрадив Україну?
Ілля Ковтун здобув срібло на Олімпіаді-2024 у вправах на паралельних брусах. Окрім медалі Ігор, він має у своєму доробку срібло та бронзу на чемпіонатах світу та є чотириразовим чемпіоном Європи.
У 2025 році Ковтун відмовився від українського громадянства і став громадянином Хорватії, де вже давно живе і тренується.
Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт назвав гімнаста зрадником за його вчинок: "тут він був героєм, там він ніхто".