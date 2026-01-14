Рішення Ковтуна у Міністерстві молоді та спорту не вважають несподіванкою. Але це не змінює того, що воно болюче, пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю міністра Матвія Бідного "Радіо Свобода".

Що сказав міністр спорту про Ковтуна?

За словами Бідного, зміни громадянства не є чимось надзвичайним, і ніхто не може заборонити спортсмену обирати для себе кращу перспективу.

Проте у випадку Ілля Ковтуна усе виглядало не дуже добре з боку гімнаста.

В такий час для України це сенситивне рішення. Це виглядає дуже негарно щодо тих спортсменів, які загинули. Вони теж могли сховатися, поїхати за кордон. Хоча з з поваги до їхньої пам'яті можна було зачекати. Ковтун жодного дня взагалі не був в Україні після початку повномасштабного вторгнення. Він поїхав дуже давно. У нього і його тренера були всі умови для тренувань, навіть за кордоном за рахунок України,

– розповів міністр.

Як у Мінспорту відповіли на звинувачення Ковтуна?

Матвій Бідний також прокоментував звинувачення з боку Іллі Ковтуна та його тренерки Ірини Горбачової щодо того, що держава їх нібито не підтримувала.

Міністр наголосив, що такі заяви є не більше ніж спекуляціями. На тлі вчинку гімнаста вони виглядають просто відмазками.

Чим відомий Ковтун і як він зрадив Україну?