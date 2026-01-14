Решение Ковтуна в Министерстве молодежи и спорта не считают неожиданностью. Но это не меняет того, что оно болезненное, пишет 24 Канал со ссылкой на интервью министра Матвея Бедного "Радио Свобода".

Смотрите также Перешел из ВСУ к врагу, спонсирует оккупантов: топ 5 предателей Украины, которые были "патриотами"

Что сказал министр спорта о Ковтуне?

По словам Бедного, смены гражданства не являются чем-то чрезвычайным, и никто не может запретить спортсмену выбирать для себя лучшую перспективу.

Однако в случае Ильи Ковтуна все выглядело не очень хорошо со стороны гимнаста.

В такое время для Украины это сенситивное решение. Это выглядит очень некрасиво в отношении тех спортсменов, которые погибли. Они тоже могли спрятаться, поехать за границу. Хотя из из уважения к их памяти можно было подождать. Ковтун ни одного дня вообще не был в Украине после начала полномасштабного вторжения. Он уехал очень давно. У него и его тренера были все условия для тренировок, даже за рубежом за счет Украины,

– рассказал министр.

Как в Минспорта ответили на обвинения Ковтуна?

Матвей Бедный также прокомментировал обвинения со стороны Ильи Ковтуна и его тренера Ирины Горбачевой относительно того, что государство их якобы не поддерживало.

Министр отметил, что такие заявления являются не более чем спекуляциями. На фоне поступка гимнаста они выглядят просто отмазками.

Чем известен Ковтун и как он предал Украину?