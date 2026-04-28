Президент Хорватской федерации гимнастики Марио Можник выразил радость присоединения 22-летнего украинца из Черкасс к национальной команде. Спортсмен выбрал Осиек для тренировок и уже в августе будет выступать под флагом Хорватии, сообщает Večernji List.

Как в Хорватии прокомментировали переход Ковтуна?

Функционер указал, что с пониманием отнесся к решению украинской федерации, отказавшаяся согласовать переход Ковтуна под флаг Хорватии, заставив его после смены спортивного гражданства пройти годовой карантин.

По словам Можника, приезд украинского гимнаста стал настоящим поворотным моментом для хорватской гимнастики из-за войны в Украине многие украинские спортсмены были вынуждены искать безопасное место для тренировок в Европе и мире, и около двадцати из них приехали в гимнастический клуб Осиека.

Ковтун вместе со своей тренером Ириной Горбачевой предложили спортсменам получить хорватское гражданство, и хорватская сторона оказала им в этом поддержку. Однако, поэтому, что Украина не согласилась на их переход, действовала стандартная процедура: с момента вступления гражданства в право выступать под хорватским флагом должен пройти один год.

Этот карантин завершится в июле этого года, как раз перед чемпионатом Европы в Загребе,

– отмечает Можник.

Как в Украине отреагировали на решение Ковтуна?

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт в интервью LB, назвал спортсмена изменником, подчеркнув: "здесь он был героем, там он никто".

Украинская теннисистка Александра Олейникова резко отреагировала на такое решение в комментарии NV.

Я не очень хорошо отношусь к смене гражданства даже не в условиях войны. Играть за свою страну, поднимать свой флаг – это очень важная часть спорта,

– заявила Олейникова.

Что сказал Ковтун об изменении гражданства?

В комментарии jutarnji.hr Ковтун заявил, что относится к негативным отзывам спокойно и не жалеет об изменении гражданства.

Ну, такая реакция на мой переход была вполне нормальной… А вот пожалею ли я об этом, мы узнаем только в будущем, ха-ха. Я еще даже не начал тягаться за Хорватию… У меня есть паспорт, есть удостоверение личности, теперь пути назад нет, ха-ха,

– сказал спортсмен.

Что известно о Ковтуне и его смене гражданства?

Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в Париже, многократный чемпион Европы и двукратный призер чемпионатов мира, начал процесс смены спортивного гражданства в январе 2025 года. Тогда Ковтун вместе со своей тренером Ириной Горбачевой подали документы на получение хорватского паспорта. 11 июля 2025 года Международная федерация гимнастики официально утвердила этот переход.