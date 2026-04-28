Президент Хорватської федерації гімнастики Маріо Можнік висловив радість стосовно приєднання 22-річного українця з Черкас до національної команди. Спортсмен обрав Осієк для тренувань і вже в серпні виступатиме під прапором Хорватії, повідомляє Večernji List.

Як у Хорватії прокоментували перехід Ковтуна?

Функціонер зазначив, що з розумінням поставився до рішення української федерації, яка відмовилася погодити перехід Ковтуна під прапор Хорватії, змусивши його після зміни спортивного громадянства пройти річний карантин.

За словами Можніка, приїзд українського гімнаста став справжнім поворотним моментом для хорватської гімнастики. Через війну в Україні багато українських спортсменів були змушені шукати безпечне місце для тренувань у Європі та світі, і близько двадцяти з них приїхали до гімнастичного клубу Осієка.

Ковтун разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачовою запропонували спортсменам отримати хорватське громадянство, і хорватська сторона надала їм у цьому підтримку. Однак, через те, що Україна не погодилася на їхній перехід, діяла стандартна процедура: від моменту набуття громадянства до права виступати під хорватським прапором має минути один рік.

Цей карантин завершиться в липні цього року, якраз перед чемпіонатом Європи в Загребі,

– зазначає Можнік.

Як в Україні відреагували на рішення Ковтуна?

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт у інтерв'ю LB, назвав спортсмена зрадником, наголосивши: "тут він був героєм, там він ніхто".

Українська тенісистка Олександра Олійникова різко відреагувала на таке рішення у коментарі NV.

Я не дуже добре ставлюся до зміни громадянства навіть не в умовах війни. Грати за свою країну, підіймати свій прапор – це дуже важлива частина спорту,

– заявила Олійникова.

Що сказав Ковтун про зміну громадянства?

У коментарі jutarnji.hr Ковтун заявив, що ставиться до негативних відгуків спокійно і не шкодує про зміну громадянства.

Ну, така реакція на мій перехід була цілком нормальною… А от чи пошкодую я про це, ми дізнаємося тільки в майбутньому, ха-ха. Я ще навіть не почав змагатися за Хорватію… У мене є паспорт, є посвідчення особи, тепер шляху назад немає, ха-ха,

– сказав спортсмен.

Що відомо про Ковтуна та його зміну громадянства?

Срібний призер Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, багаторазовий чемпіон Європи та дворазовий призер чемпіонатів світу, розпочав процес зміни спортивного громадянства у січні 2025 року. Тоді Ковтун разом зі своєю тренеркою Іриною Горбачевою подали документи на отримання хорватського паспорта. 11 липня 2025 року Міжнародна федерація гімнастики офіційно затвердила цей перехід.