Ніхто з команд не має точного розуміння, як будуть поводитися нові боліди в незвичних умовах. А це додає неабиякої інтриги вікенду, пише 24 Канал.

Велике повернення Сепангу

У 2017 році Формула-1 востаннє проводила гоночний вікенд на трасі Сепанг. Це була зовсім інша ера: наприклад, на болідах ще навіть не зробили обов'язковою звичну вже для нас систему захисту голови пілотів Halo.

Траса неподалік Куала-Лумпур має досить незвичну конфігурацію з двома довжелезними прямими, розділеними шпилькою. Тут сучасним болідам з батареями буде важко накопичити багато енергії. Водночас достатньо на Сепангу і поворотів, які вимагають активної роботи з гальмами.

Мерседес не матимуть рівних?

Після першого в кар'єрі Гренд-слему, оформленого у Баку, Джордж Рассел серйозно налаштований влаштувати гонитву за своїм партнером по команді Кімі Антонеллі у боротьбі за чемпіонство. Перевага італійця все ще суттєва і перевищує очки, які можна набрати за перемоги у двох Гран-прі.

Поки що пілоти стайні Тото Вольффа виглядають очевидними претендентами на місця на подіумі: вже в Баку було видно, наскільки перевага потужного двигуна витягує "срібні стріли" на довгих прямих. Цікаво, чи зможе цього разу Антонеллі не зіпсувати собі все помилками у кваліфікації.

Ферстаппен – останній переможець

Саме Макс у 2017 році святкував перемогу на Сепангу у гонці, яка була прощанням треку з Формулою-1 на довгих 9 років.

З чинних пілотів гонку у Малайзії вигравали також Льїюс Гемілтон і Фернандо Алонсо. Для іспанця ця траса взагалі дуже успішна: одразу три тріумфи, два з яких були здобуті за кермом Renault і ще один – у Ferrari.

Гонка стартує 4 жовтня о 10:00 за київським часом.