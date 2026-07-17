Команди побоюються, що на прямих пілоти відчуватимуть брак енергії. А погода в Арденнах завжди вносила у гонку свої корективи – дощ може полити будь-якої миті, пише 24 Канал.

Чого очікують команди від Гран-прі Бельгії

Практично у кожному інтерв'ю гонщики та директори стаєнь згадували про те, що у Спа можуть виникнути проблеми з потужністю на довжелезних прямих. Бельгійська траса, до речі, продемонструє у всій красі активну аеродинаміку: тут аж п'ять зон, де пілотам дозволять відкривати заднє антикрило і розганятися у режимі Straight Mode, змагаючись у тому, хто має більшу максималку.

Ще один момент, який бентежить учасників чемпіонату, це погода. Гран-прі Бельгії може стати певним повноцінно мокрим вікендом за нового регламенту, оскільки дощі прогнозують ледь не в кожен змагальний день, починаючи з практик.

Не менше говорили і про найдійність болідів – чинник, який останніми роками все менше втручався у розподіл місць, але цього сезону здатен перекроїти пелотон ледь не щомиті. Особливо багато часу працювали над цим у Mercedes. Лідери чемпіонату втратили вже чимало очок саме через те, що їхні силові установки раптово відмовлялись працювати.

Одразу зі штрафом розпочне вікенд Ландо Норріс, якому поставили четверту батарею. Чинний чемпіон втратить на стартовій решітці 10 позицій.

Хто історично має найбільше успіхів у Бельгії

Макс Ферстаппен завжди гучно говорить про те, що Спа – його улюблена траса у календарі і особливе місце, адже нідерландець насправді народився у Бельгії.

Востаннє тут пілот Red Bull перемагав у 2023 році. Після цього успіхи святкувати Льїюс Гемілтон і Оскар Піастрі.

Гемілтон утримує рекорд за кількістю поул-позішн у Спа – шість. Натомість найбільшу кількість гонок на бельгійскому етапі виграв легендарний Міхаель Шумахер, теж шість.

Цікаво, що кваліфікація на Гран-прі Бельгії останніми роками все більше втрачає свою вагу. Чотири попередні власники поул-позішн не ставали у підсумку переможцями гонки.