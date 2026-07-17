Команди побоюються, що на прямих пілоти відчуватимуть брак енергії. А погода в Арденнах завжди вносила у гонку свої корективи – дощ може полити будь-якої миті, пише 24 Канал.
Чого очікують команди від Гран-прі Бельгії
Практично у кожному інтерв'ю гонщики та директори стаєнь згадували про те, що у Спа можуть виникнути проблеми з потужністю на довжелезних прямих. Бельгійська траса, до речі, продемонструє у всій красі активну аеродинаміку: тут аж п'ять зон, де пілотам дозволять відкривати заднє антикрило і розганятися у режимі Straight Mode, змагаючись у тому, хто має більшу максималку.
Ще один момент, який бентежить учасників чемпіонату, це погода. Гран-прі Бельгії може стати певним повноцінно мокрим вікендом за нового регламенту, оскільки дощі прогнозують ледь не в кожен змагальний день, починаючи з практик.
Не менше говорили і про найдійність болідів – чинник, який останніми роками все менше втручався у розподіл місць, але цього сезону здатен перекроїти пелотон ледь не щомиті. Особливо багато часу працювали над цим у Mercedes. Лідери чемпіонату втратили вже чимало очок саме через те, що їхні силові установки раптово відмовлялись працювати.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Одразу зі штрафом розпочне вікенд Ландо Норріс, якому поставили четверту батарею. Чинний чемпіон втратить на стартовій решітці 10 позицій.
Хто історично має найбільше успіхів у Бельгії
Макс Ферстаппен завжди гучно говорить про те, що Спа – його улюблена траса у календарі і особливе місце, адже нідерландець насправді народився у Бельгії.
Востаннє тут пілот Red Bull перемагав у 2023 році. Після цього успіхи святкувати Льїюс Гемілтон і Оскар Піастрі.
Гемілтон утримує рекорд за кількістю поул-позішн у Спа – шість. Натомість найбільшу кількість гонок на бельгійскому етапі виграв легендарний Міхаель Шумахер, теж шість.
Цікаво, що кваліфікація на Гран-прі Бельгії останніми роками все більше втрачає свою вагу. Чотири попередні власники поул-позішн не ставали у підсумку переможцями гонки.