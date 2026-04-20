Формула-1 розглядає повернення Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії до календаря 2026 року
- Формула-1 розглядає можливість повернення до календаря 2026 року гонок у Бахрейні та Саудівській Аравії, якщо буде узгоджено тривале припинення вогню.
- 19-річний Кімі Антонеллі здобув другу перемогу на Гран-прі Японії 2026 року, ставши наймолодшим лідером загального заліку в історії Формули-1.
Наразі Близький Схід перебуває в розпалі міжнародного військового конфлікту між США та Іраном. Ця напружена ситуація може мати серйозні наслідки для різних сфер, зокрема й для автоспорту, включно з Формулою-1.
Формула-1 може повернути до календаря 2026 року гонку в Бахрейні або Саудівській Аравії. Це стане можливим, якщо до літа буде узгоджене тривале припинення вогню, пише The Telegraph.
Що відомо про скасовані гонки у Формулі-1?
Елітні автоперегони мали пройти цими вихідними в Саудівській Аравії як п'ятий етап сезону 2026 року, однак Гран-прі було скасовано – так само, як і гонку минулих вихідних у Бахрейні.
Причиною стало загострення конфлікту після того, як 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, внаслідок яких загинув верховний лідер країни. У відповідь Іран атакував безпілотниками Ізраїль та союзників США в Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію та Бахрейн.
На тлі відсутності ознак швидкого завершення конфлікту, а також побоювань, що рішення Дональда Трампа заблокувати Ормузьку протоку може втягнути США у тривалу "війну на виснаження" на місяці або навіть роки, як зазначає головний оглядач із міжнародних справ The Telegraph Девід Блер – Формула-1, як і інші спортивні події в регіоні, фактично змушена лише спостерігати за розвитком ситуації.
Найімовірнішим періодом називають жовтень 2026 року, коли в календарі передбачена двотижнева перерва між Гран-прі Сінгапуру (9 – 11 жовтня) та етапом у США в Остіні (23 – 25 жовтня).
Колишній менеджер команд Jordan і Red Bull Марк Галлахер також підтвердив, що повернення цих етапів є пріоритетним.
Як тільки ситуація стабілізується, гонки повернуться – неважливо, цього року, наступного чи пізніше,
– заявив він.
Який рекорд був встановлений на Формулі-1?
- На Гран-прі Японії сезону 2026 року 19-річний італієць Кімі Антонеллі здобув уже другу перемогу поспіль і водночас очолив загальний залік чемпіонату світу.
Після свого дебютного тріумфу на попередньому етапі пілот Mercedes продовжив переможну серію, випередивши більш досвідчених суперників, зокрема свого напарника Джорджа Рассела.
Антонеллі увійшов в історію як наймолодший лідер загального заліку Формули-1 – жоден гонщик до цього у віці 19 років не очолював чемпіонат. Крім того, він став лише третім пілотом, якому вдалося виграти гонку одразу після першої перемоги та повторити успіх на наступному етапі.
Раніше подібне досягнення підкорювалося лише Льюїсу Гемілтону у 2007 році та Шарлю Леклеру у 2019-му. Навіть такі легендарні гонщики, як Міхаель Шумахер, Айртон Сенна чи Макс Ферстаппен, не мали настільки вдалого старту кар'єри.