Формула-1 розглядає повернення Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії до календаря 2026 року

Наразі Близький Схід перебуває в розпалі міжнародного військового конфлікту між США та Іраном. Ця напружена ситуація може мати серйозні наслідки для різних сфер, зокрема й для автоспорту, включно з Формулою-1.

Формула-1 може повернути до календаря 2026 року гонку в Бахрейні або Саудівській Аравії. Це стане можливим, якщо до літа буде узгоджене тривале припинення вогню, пише The Telegraph.

Дивіться також Світоліна готова взяти в команду Гемілтона: про що українка мріє у Формулі-1

Що відомо про скасовані гонки у Формулі-1?

Елітні автоперегони мали пройти цими вихідними в Саудівській Аравії як п'ятий етап сезону 2026 року, однак Гран-прі було скасовано – так само, як і гонку минулих вихідних у Бахрейні.

Причиною стало загострення конфлікту після того, як 28 лютого США та Ізраїль завдали ударів по Ірану, внаслідок яких загинув верховний лідер країни. У відповідь Іран атакував безпілотниками Ізраїль та союзників США в Перській затоці, зокрема Саудівську Аравію та Бахрейн.

На тлі відсутності ознак швидкого завершення конфлікту, а також побоювань, що рішення Дональда Трампа заблокувати Ормузьку протоку може втягнути США у тривалу "війну на виснаження" на місяці або навіть роки, як зазначає головний оглядач із міжнародних справ The Telegraph Девід Блер – Формула-1, як і інші спортивні події в регіоні, фактично змушена лише спостерігати за розвитком ситуації.

Найімовірнішим періодом називають жовтень 2026 року, коли в календарі передбачена двотижнева перерва між Гран-прі Сінгапуру (9 – 11 жовтня) та етапом у США в Остіні (23 – 25 жовтня).

Колишній менеджер команд Jordan і Red Bull Марк Галлахер також підтвердив, що повернення цих етапів є пріоритетним.

Як тільки ситуація стабілізується, гонки повернуться – неважливо, цього року, наступного чи пізніше,

– заявив він.

Який рекорд був встановлений на Формулі-1?