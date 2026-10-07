Традиційно родзинкою етапу в Сінгапурі є те, що гонщики пілотують вночі. Саме тут вперше в історії Формули-1 відбулися заїзди зі штучним освітленням. Чого очікувати від вуличної гонки в Сінгапурі – розповідає 24 Канал.

Хто виграє гонку в Сінгапурі

За 7 етапів до завершення сезону у Формулі-1 фактично немає інтриги, хто стане чемпіоном світу. Схід Джорджа Расселла на попередній гонці та фініш Кімі Антонеллі на другій сходинці збільшив відрив італійця до 84 очок.

Ба більше, за даними ЗМІ, у Сінгапурі Расселл може стартувати з хвоста решітки через заміну силової установки. Через складну конфігурацію треку британцю буде складно набрати серйозні очки, щоб кинути тінь на лідерство напарника по Mercedes.

За таких обставин головна інтрига у заліку пілотів полягає у тому, хто завершить сезон другим.

Наразі цю позицію утримує Расселл, проте йому у спину дихають низка пілотів, серед яких гонщики Ferrari Шарль Леклер і Льюїс Гемілтон, чинний чемпіон світу Ландо Норріс з McLaren та Макс Ферстаппен, який у Малайзії здобув для Red Bull першу перемогу в сезоні.

Цікаво, що Ферстаппен ніколи не перемагав у Сінгапурі, а за всю історію етапу лідирував на цій трасі тільки протягом трьох кіл.

Ще одна інтрига, якою можуть себе потішити вболівальники, це битва у Кубку конструкторів. Mercedes сильно відірвалися від конкурентів, тому наразі залишається відкритим питання, чи втримає Ferrari друге місце від McLaren та Red Bull.

Розклад Гран-прі Сінгапуру

9 жовтня

Вільна практика, 11:30 – 12:30

Спринт-кваліфікація, 15:30 – 16:14

10 жовтня

Спринт, 12:00 – 13:00

Кваліфікація, 16:00 – 17:00

11 жовтня

Гонка, 15:00

Де дивитися гран-прі Сінгапуру в Україні

Офіційним транслятором Формули-1 в Україні є компанія Setanta Sports. Дивитися гонки та кваліфікації можна на двох офіційних каналах Setanta Sports і Setanta Sports+, а також у багатьох пакетах ТБ.

Телеканал традиційно покаже кваліфікацію та гонку, зокрема на власній ОТТ-платформі компанії. Вартість місячної підписки на неї становить 109 гривень на місяць або ж 1090 гривень на рік.