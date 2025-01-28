У компанію до Повєткіна: чергового російського боксера відсторонили за допінг

Росіянин Грігорій Дрозд порушив правила антидопінгового комітету. Через що колишнього чемпіона світу було дискваліфіковано.

Боксер провалив тестування на наявність заборонених речовин в організмі. У підсумку представника ворожої країни відсторонили терміном на 4 роки, повідомляє 24 канал із посиланням на ITA.

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Покарання за допінг

Грігорій Дрозд порушив правила антидопінгового комітету та отримав тимчасове відсторонення у вересні 2024 року. Після розслідування справи було ухвалено рішення щодо дискваліфікації росіянина до 8 вересня 2028 року.

Також усі результати поєдинків, які провів Дрозд, починаючи з 2014 року, будуть анульовані. Зазначимо, що росіянин з 2014 по 2016 рік володів чемпіонським поясом WBC у важкій вазі.

До слова. Грігорій Дрозд за свою кар'єру провів 41 бій у професійному ринзі – 40 перемог та 1 поразка. У 2017 році російський боксер вирішив повістити рукавички на цвях.

Раніше відсторонили за вживання допінгу іншого колишнього російського боксера Алєксандра Повєткіна . "Вітязь" отримав чотири роки дискваліфікації.