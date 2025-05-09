Реал остаточно визначився з заміною Анчелотті: відомий тренер покине клуб Бундесліги
- Карло Анчелотті покине Реал наприкінці поточного сезону, і його замінить Хабі Алонсо, який підпише трирічний контракт з клубом.
- До команди Алонсо приєднаються Себас Паррілья та Альберто Енсінас, які працювали з ним у Баєрі, якого він привів до чемпіонства в Німеччині.
- Реал розпочне підготовку до нового сезону під керівництвом нового тренера, займаючи другу позицію в Ла Лізі на даний момент.
Наприкінці поточного сезону Реал попрощається з Карло Анчелотті. Вже відомо, хто буде наступником італійського фахівця у "Королівському клубі".
Майбутнє Карло Анчелотті в Реалі вже вирішене. Мадридський клуб остаточно визначився з кандидатом на посаду головного тренера.
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Хто замінить Анчелотті
Після поразки від Арсеналу та вильоту з Ліги чемпіонів "вершкові" ухвалили остаточне рішення щодо звільнення італійського фахівця, пише 24 канал з посиланням на Marca. Обидві сторони дійшли висновку, що краще буде розірвати контракт.
Хабі Алонсо покине Баєр наприкінці сезону-2024/2025 і підпише трирічний контракт з "Королівським клубом". В команду до нього приєднаються Себас Паррілья та Альберто Енсінас, які супроводжували його в роботі в Леверкузені.
Зазначається, що Реал розпочне підготовку до нового сезону вже під керівництвом нового тренера.
Довідка. Наразі Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці Ла Ліги.
Відзначимо, що під керівництвом Хабі Алонсо Баєр здобув чемпіонство Німеччини, перервавши гегемонію Баварію. Карло Анчелотті очолював Реал з 2021 року.