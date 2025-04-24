В ніч на 24 квітня Росія здійснила масовий комбінований обстріл всієї території України. Під ударами опинився і Харків.
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Наслідки атаки на Харків
Внаслідок удару сталося влучання по футбольному полю біля школи, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Харків. Внаслідок вибуху вибиті вікна у щонайменше трьох багатоповерхівках поруч, пошкоджені вікна у самому навчальному закладі та приватних будинках.
Як розповіли працівники поліції, які працюють на місці влучання, уламки ракети схожі на уламки Х-35У.
Наслідки атаки на Харків / Фото Суспільне Харків