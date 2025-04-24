В ночь на 24 апреля Россия осуществила массовый комбинированный обстрел всей территории Украины. Под ударами оказался и Харьков.

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Последствия атаки на Харьков

В результате удара произошло попадание по футбольному полю возле школы, пишет 24 канал со ссылкой на Общественное Харьков. В результате взрыва выбиты окна в по меньшей мере трех многоэтажках рядом, повреждены окна в самом учебном заведении и частных домах.

Как рассказали сотрудники полиции, которые работают на месте попадания, обломки ракеты похожи на обломки Х-35У.

Последствия атаки на Харьков / Фото Общественное Харьков