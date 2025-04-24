24 квітня, 10:20
У Харкові внаслідок атаки постраждало футбольне поле: моторошні фото
Основні тези
- У Немишлянському районі Харкова внаслідок атаки постраждало футбольне поле, пошкоджені вікна в житлових будинках і школі.
- Поліція на місці влучання виявила уламки ракети, схожі на Х-35У.
У Немишлянському районі Харкова сталося влучання у футбольне поле. Внаслідок цього утворилися значні руйнування.
В ніч на 24 квітня Росія здійснила масовий комбінований обстріл всієї території України. Під ударами опинився і Харків.
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Наслідки атаки на Харків
Внаслідок удару сталося влучання по футбольному полю біля школи, пише 24 канал з посиланням на Суспільне Харків. Внаслідок вибуху вибиті вікна у щонайменше трьох багатоповерхівках поруч, пошкоджені вікна у самому навчальному закладі та приватних будинках.
Як розповіли працівники поліції, які працюють на місці влучання, уламки ракети схожі на уламки Х-35У.
Наслідки атаки на Харків / Фото Суспільне Харків