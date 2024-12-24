Після здобуття "золота" у Парижі-2024 Олександр Хижняк зробив паузу в кар'єрі. Наразі чемпіон офіційно не оголосив про свій перехід у професійний бокс, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне Спорт.

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З початком професійної кар'єри доведеться почекати

Хижняк заявив, що зацікавлений у професійній кар'єрі. Проте на це потрібен певний час.

Професійну кар'єру я не відкладаю, це цінно і цікаво для мене. Але потрібно трошки часу, щоб освоїти цей напрямок. На 2025 рік не планую, бо події, що відбуватимуться у моєму житті, невіддільні від моєї професійної кар'єри,

– зауважив Хижняк.

Олімпійський чемпіон вже розпочав тренувальний процес та готується до турнірів на аматорському рівні.

"Я повернувся до тренувань, але потрібно буде виділити час для відновлення.

Це підготовка до того, щоб я робив бокс для моєї країни та всього світу. Після нового року працюватиму в цьому напрямку", – розповів Хижняк.

Наразі календар виступів у змаганнях на 2025 рік для Хижняка ще не складений. Він стане відомий згодом.

Нагадаємо, що за підсумком року Олександр Хижняк був визнаний "Найкращим спортсменом", а його батька "Найкращим тренером".