В Лізі Європи цього тижня пройдуть матчі 2 туру сезону 2024-2025. Єдиний представник України київське Динамо свій матч проведе в Німеччини проти Хоффенхайму, повідомляє 24 Канал.

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Де дивитися

Матч Хоффенхайм – Динамо онлайн можна буде подивитися на території України. Офіційним транслятором Ліги Європи є ОТТ-платформа MEGOGO, де і буде показана гра.

О 18:45 розпочнеться передматчева аналітична студія, в якій експерти обговорять прийдешню зустріч. Сам же матч у Зінсхаймі стартує о 19:45 за київським часом. В той же час на сайті 24 Каналу запланована текстова онлайн-трансляція матчу Хоффенхайм – Динамо.

Німецький іспит

Динамо успішно стартувало у поточному сезоні. Підопічні Шовковського виграли 6 з семи зустрічей в УПЛ, а також пройшли Партизан та Рейнджерс у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Втім потрапити до основної стадії найпрестижнішого єврокубка кияни не змогли, поступившись Зальцбургу. А вже у Лізі Європи "біло-сині" не вразили у першому турі – 0:3 від Лаціо.

Наступний суперник має куди більше проблем. Хоффенхайм програв 4 з п'яти матчів на старті Бундесліги та закріпився аж на 16 місці. При цьому німці пропускали в середньому по три голи за матч. Стартувати в ЛЄ з перемоги також не вдалось – 1:1 проти Мідтьюлланда.