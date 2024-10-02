Київське Динамо готується до другого матчу в Лізі Європи 2024-2025. Команда Олександра Шовковського завітає в гості до німецького Хоффенхайму, повідомляє 24 Канал.
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Друга спроба набрати очки
"Біло-сині" показували непогану гру в кваліфікації Ліги чемпіонів. Там Динамо вибило Партизан та Рейнджерс, але зупинилось за крок від основної стадії турніру.
Кияни не змогли впоратись із Зальцбургом, тому перебрались у другий за рангом єврокубок. На жаль, старт в Лізі Європи вийшов дуже кепським. Лаціо без особливих проблем впорався із киянами, забивши тричі у першому таймі.
Наступний суперник Динамо має бути трохи легшим. Хоффенхайм традиційно багато пропускає, а у цьому сезоні Бундесліги взагалі програв 4 з п'яти матчів.
Через це німці опустились аж на 16 місце в турнірній таблиці. При цьому і в Лізі Європи Хоффенхайм розпочав невдало. Команда була близькою до поразки від Мідтьюлланда, але вирвала нічию в кінці зустрічі завдяки суперголу Мерштедта.
Де дивитися. Матч Хоффенхайм – Динамо відбудеться у четвер, 3 жовтня, в Зінсхаймі на стадіоні "Рейн-Некар Арена". Зустріч у прямому ефірі буде доступна на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок – о 19:45 за київським часом.
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Тим не менш, в бою проти Динамо саме Хоффенхайм вважається фаворитом. Коефіцієнт на його перемогу становить 2,05, тоді як на киян – 3,60. Нічия ж оцінюється у 3,80.
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При цьому експерти впевнені у великій кількості голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,65, тоді як на ТМ2,5 – 2,29. Найбільш ймовірними авторами голів є наступні футболісти:
- Адам Гложек (Хоффенхайм) – 2,50
- Мергін Беріша (Хоффенхайм) – 2,80
- Андрей Крамарич (Хоффенхайм) – 2,80
- Владислав Ванат (Динамо) – 3,00
- Харіс Табакович (Хоффенхайм) – 3,00
- Якоб Брун Ларсен (Хоффенхайм) – 3,20
- Едуардо Герреро (Динамо) – 3,50
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 4,00
- Назар Волошин (Динамо) – 4,00
- Микола Шапаренко (Динамо) – 4,50
- Маріус Бюльтер (Хоффенхайм) – 4,50
- Владислав Кабаєв (Динамо) – 4,50