Київське Динамо готується до свого другого матчу в рамках Ліги Європи 2024-2025. "Біло-сині" зіграють на виїзді проти німецького Хоффенхайму.

Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Хоффенхайм – Динамо в Лізі Європи

Кадрові втрати Динамо

Напередодні зустрічі Олександр Шовковський опинився у неприємній кадровій ситуації. Через травми до Німеччини не поїхали Андрій Ярмоленко, Максим Брагару та Віталій Буяльський.

Таким чином до стартового складу потрапив Назар Волошин. Також варто відзначити появу у старті Караваєва та Михайленка, які посадили на лаву запасних Тимчика та Піхальонка.

Стартові склади команд:

ХОФФЕНХАЙМ: Бауманн – Акпогума, Штах, Нсокі – Гендрі, Бішоф, Грілліч, Прасс – Крамарич – Гложек, Мерштедт.

ДИНАМО: Бущан – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Бражко, Михайленко – Волошин, Шапаренко, Кабаєв – Ванат.

Матч Хоффенхайм – Динамо онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок зустрічі у Зінсхаймі – 3 жовтня о 19:45 (за київським часом).

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Нагадаємо, що Динамо невдало стартувало в Лізі Європи цього сезону. У першому турі кияни розгромно програли Лаціо 0:3. У свою чергу Хоффенхайм також не вразив у зустрічі із Мідтьюлландом, вирвавши нічию (1:1) на останніх хвилинах.