В Лізі Європи 2024-2025 цього тижня проходять матчу другого туру. Київське Динамо свій матч відіграє у четвер, 3 жовтня. Суперником "біло-синіх" стане німецький Хоффенхайм, повідомляє 24 Канал.

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Спроба реваншу після Лаціо

Динамо приємно вражає цього сезону в УПЛ. Команда Олександра Шовковського здобула 6 перемог у семи зустрічах чемпіонату та захопила лідерство на пару із Олександрією.

Непогано починався для "біло-синіх" і шлях у єврокубках. Динамо вибило у кваліфікації Ліги чемпіонів Партизан та Рейнджерс, проте впоратися із Зальцбургом не вийшло.

Як наслідок, кияни опустились у Лігу Європи, де з тріском провалили перший тур. Лаціо відправив у ворота Георгія Бущана три м'ячі ще до перерви та впевнено переміг

Тепер же на Динамо чекає бій із аутсайдером чемпіонату Німеччини. Хоффенхайм програв 4 з п'яти матчів Бундесліги, через що опиився аж на 16 місці. Старт в ЛЄ також вийшов невдалим для команди, нічию проти Мідтьюлланда (1:1) довелось виривати на останніх хвилинах.

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Де дивитися

Матч Хоффенхайм – Динамо онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок зустрічі – 3 жовтня о 19:45 (за київським часом). Перед грою глядачам буде запропонована студія з експертами, які обговорять поєдинок.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Хоффенхайм – Динамо. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.