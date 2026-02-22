Битва за "золото" Олімпіади між зірками НХЛ: переможець хокейного фіналу визначився в овертаймі
- Фінал Олімпіади-2026 з хокею між Канадою та США завершився перемогою американців в овертаймі завдяки вирішальній шайбі Джека Г'юза.
- Вперше за 12 років гравці НХЛ брали участь в Олімпійських іграх, і в матчі за 3 місце Фінляндія перемогла Словаччину 6:1.
Фінал Олімпіади-2026 з хокею між збірними Канада та США тримав у напрузі до останніх хвилин. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, тому переможець визначався в овертаймі.
Поєдинок виправдав статус головного матчу Ігор – швидкість, силова боротьба і мінімум простору для помилок. Завдяки вирішальній шайбі нападника Нью-Джерсі Джека Г'юза в овертаймі перемогу святкували американці, повідомляє 24 Канал.
Як розгорталася гра?
Старт зустрічі активніше провели канадці, які намагалися одразу нав’язати супернику силовий хокей. Північноамериканське дербі розпочалося з кількох небезпечних кидків від "кленових", однак голкіпер США впевнено впорався з навалою.
Втім саме американці відкрили рахунок. Після швидкої контратаки шайбу до сітки переправив нападник Міннесоти Меттью Болді, скориставшись помилкою захисників на п'ятаку – 0:1.
Відповідь Канади та "золота" шайба США
У другому періоді канадці додали у швидкості та агресії. Тиск на ворота суперника зростав із кожною зміною, і зрештою це принесло результат.
Після розіграшу більшості захисник збірної Канади українського походження Кейл Макар потужним кидком від синьої лінії зрівняв рахунок – 1:1. Шайба пройшла крізь трафік і стала непосильною для воротаря США.
Надалі гра перейшла у фазу обережного протистояння: команди обмінювалися моментами, але ціна помилки у фіналі була надто висока.
Врешті основний час матчу завершився з рахунком 1:1 і все вирішилося в овертаймі. "Золоту" шайбу у ворота канадців закинув нападник Нью-Джерсі Джек Г'юз.
Хокейний турнір на Олімпіаді-2026
- Вперше за 12 років американська ліга надала дозвіл гравцям НХЛ представляти свої країни на Олімпійських іграх.
- Канада пройшла до фіналу після двох складних матчів у плей-оф – перемоги в овертаймі 1/4 над Чехією та успіху на останніх хвилинах півфінальної гри проти Фінляндії.
- Збірна США теж грала в овертаймі – у чвертьфіналі з великими труднощами здолали шведів.
- У матчі за 3 місце хокейного турніру Олімпіади Фінляндія перемогла Словаччину з рахунком 6:1.