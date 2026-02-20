Міжнародна федерація хокею хоче повернути росіян на чемпіонати світу і Олімпіади

На Олімпійських іграх 2026 року глядачі відзначають один із найкращих хокейних турнірів в історії – завдяки участі гравців NHL та відсутності росіян. Але останнє може змінитися вже найближчим часом.

Міжнародна федерація хокею поки виконує вимоги МОК і не допускає збірні Росії та Білорусі до великих турнірів. Але, як пише The Athletic, внутрішнє бажання повернути країну-агресора та її сателіт в організації є.

Дивіться також Хокей на Олімпійських іграх-2026: розклад усіх матчів, результати, онлайн-трансляція

Коли можуть повернути росіян у світовий хокей?

У Мілані президент IIHF Люк Тардіфф дав зрозуміти, що федерація не бачить нічого кримінального в тому, щоб росіяни та білоруси знову грали на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх під власними прапорами і зі своїми гімнами.

Ми хочемо бачити якнайменше політики у нашому спорті. І хочемо повернути збірні Росії та Білорусі. Тому що їхнє повернення означатиме – війна закінчилася і світ став трохи кращим,

– цинічно сказав Тардіфф.

При цьому чиновник визнав, що рішення не залежить лише від волі керівництва організації, і в цьому питанні IIHF змушена підкорятися Міжнародному олімпійському комітету.

Як грається без росіян на Олімпійському хокейному турнірі?