США та Канада сенсаційно ледь не вилетіли з Олімпіади: хто потрапив у півфінал хокейного турніру

Зимова Олімпіада у Мілані наближається до свого завершення. Вже у неділю, 22 лютого, у Вероні відбудеться церемонія закриття Ігор.

Для багатьох фанатів зимових Олімпійських ігор найбільш цікавим видом спорту є хокей. Велика увага фанатів традиційно прикута до чоловічого турніру, повідомляє 24 Канал.

До теми Хокеїста Франції відсторонили на Олімпіаді: тепер на нього чекає ще й суд

Хто пройшов у півфінал?

У середу, 18 лютого, відбулись чвертьфінальні матч турніру. Найкращі команди групового етапу мали перевагу в одн день, оскільк у вівторок не грали зустрічі 1/8 фіналу.

Збірні США та Канади були явними фаворитами не тільки всього змагання, але і своїх матчів проти шведів та чехів відповідно. Проте європейські команди змогли дати гідний бій грандам.

Ба більше, канадці були дуже близькі до вильоту. Чехія двічі лідирувала у зустрічі – 1:2 після першого періоду та 2:3 за чотири хвилини до фінального свистка.

Проте "кленових" врятувала шайба від Ніка Сузукі, яка перевела матч в овертайм. А вже там на другій компенсованій хвилині ітчелл Марнер оформив переможний для Канади гол.

Огляд матчу Канада – Чехія: дивитися відео

У свою чергу США також довелось грати овертайми. Американці вийшли вперед в середині другого періоду та намагались завершт матч мінімальною перемогою. Проте шведи врятувались за півтори хвилини до кінця основного часу.

Тож, як і канадцям, США довелось грати додатковий час, де Квінн Г'юз і забив вирішальний гол. Ще двома півфіналістами стали Словаччина та Фінляндія.

Огляд матчу США – Швеція: дивитися відео

Всі результати чвертьфінальних пар:

Словаччина – Німеччина 6:2

Канада – Чехія 4:3 ОТ

Фінляндія – Швейцарія 3:2 ОТ

США – Швеція 2:1 ОТ

Наші сусіди не залишили шансів Німеччині (6:2), тоді як фінам довелось робити камбек проти Швейцарії. "Суомі" програвал 0:2 після першг періоду, але змогли зрівняти рахунок лише в останні сім хвилин та досягти свого у овертаймі.

Огляд матчу Фінляндія – Швейцарія: дивитися відео

Таким чином, у півфіналі Канада битиметься із Фінляндією, а США протистоятимуть Словаччині. Обидві гри пройдуть 20 лютого, тоді як фінал призначений на 22-ге.