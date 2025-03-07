Хокеїст з українським корінням провів історичний матч у НХЛ: відеоогляд перформансу
- Кейл Макар став першим захисником в історії клубу Колорадо Аваланч, який за одну гру в НХЛ зробив шість результативних дій.
- Він записав на свій рахунок дві шайби та чотири асисти у переможному матчі проти Сан Хосе Шаркс з рахунком 7:3.
- Кейл Макар є третім захисником у XXI столітті, який досяг такого результату за один матч у НХЛ, він має українське коріння.
У п'ятницю, 7 березня, відбулися матчі чергового туру регулярного чемпіонату НХЛ. В одному з них Колорадо Аваланч удома приймав Сан Хосе Шаркс.
Господарі здобули перемогу з рахунком 7:3. Цей поєдинок став особливим для канадського хокеїста Кейла Макара.
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Видатний виступ
Він став першим захисником в історії клубу, який за одну зустріч зробив шість результативних дій, повідомляє 24 Канал. Зірковий спортсмен записав собі в актив дві шайби та чотири асисти.
Також Кейл Макар став лише третім захисником у XXI столітті, кому вдалося видати такий результативний перформанс за один матч у НХЛ. У 2004 році стільки ж результативних дій мав Шелдон Сурей за Монреаль Канадієнс (1+5), а у 2023-му – Кріс Летанг у складі Піттсбург Пінгвінз (0+6).
Дивіться відеоогляд матчу Колорадо Аваланч – Сан Хосе Шаркс
До слова. Кейл Макар має українське коріння. Його прадід по батьковій лінії переїхав до Канади з України.
Зазначимо, що наступний матч Колорадо Аваланч проведе 9 березня проти Торонто Мейпл Ліфс.