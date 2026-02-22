Укр Рус
22 лютого, 17:46
Сокіл здобув десяту перемогу поспіль і достроково виграв регулярний чемпіонат

Олександра Власова
Основні тези
  • Сокіл переміг Одещину з рахунком 4:0, здобувши десяту перемогу поспіль та достроково вигравши регулярний чемпіонат.
  • Сокіл має 65 очок, випереджаючи Кременчук на 12 очок, і в першому раунді плей-оф зустрінеться з Одещиною або Штормом.

У неділю, 22 лютого, відбувся черговий поєдинок регулярного чемпіонату України з хокею. У цьому матчі київський Сокіл упевнено переміг команду Одещина.

Столичний клуб на домашньому льоду впевнено здолав суперника з рахунком 4:0, довівши свою переможну серію до десяти матчів. Цей результат забезпечив Соколу перше місце в регулярному чемпіонаті, повідомляє 24 канал.

Як хокейний клуб Сокіл переміг у матчі?

У складі переможців закинутими шайбами відзначилися Мазур, Тимченко, Чердак і Захаров – хокеїсти послідовно пробивали оборону суперника в кожному з трьох періодів. 

Завдяки цій звитязі Сокіл упевнено очолює турнірну таблицю, маючи в активі 65 очок, тоді як одеська команда продовжує посідати третю позицію.

Столична команда випереджає чинного чемпіона Кременчук на 12 очок за три матчі до завершення регулярного сезону.

У першому раунді плей-оф Сокіл зустрінеться з Одещиною або Штормом, повідомляє Федерація хокею України. 

Турнірна таблиця чемпіонату України з хокею/скріншот з Flashscore

Що відомо про чемпіонат України з хокею?

  • У чемпіонаті сезону 2025/2026 10 жовтня повідомили про зміну учасників: замість Київ Кепіталз, який виступає у Латвійській хокейній лізі, в українському чемпіонаті гратиме фарм-клуб киян – Крижинка Кепіталз.
  • Чинним чемпіоном сезону 2024/2025 є ХК Кременчук. 