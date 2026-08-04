Тренер, який не вивів збірну з групи ЧС-2026, відповів перед парламентом за провал

Колишній головний тренер збірної Південної Кореї Хон Мьон Бо взяв на себе повну відповідальність за провал команди на чемпіонаті світу 2026 року. Корейська збірна не змогла подолати груповий етап турніру.

Після дострокового вильоту команди наставник подав у відставку. Згодом його викликали на слухання парламентського Комітету з питань культури, спорту та туризму, повідомляють корейські ЗМІ.

Що відомо про виступ екстренера збірної Південної Кореї у парламенті

Засідання було присвячене діяльності Корейської футбольної асоціації (KFA), зокрема процедурі призначення головного тренера та роботі керівництва організації.

Я був головним тренером, і ця посада зрештою оцінюється за результатами. Оскільки наш виступ на цьому чемпіонаті світу був невдалим, я беру на себе повну відповідальність за все,

– заявив Хон Мьон Бо.

Колишній наставник також перепросив уболівальників і подякував футболістам за самовіддану гру.

Я хочу висловити свої вибачення та вдячність гравцям, які боролися до кінця, незважаючи на складну ситуацію. Я відчуваю велику відповідальність за те, що не зміг віддячити їм результатами,

– сказав він.

Під час парламентських слухань депутати також допитали колишнього президента KFA Чуна Монг Гю. Він вибачився за невдалий виступ національної команди та визнав відповідальність керівництва асоціації.

Мені шкода через серію суперечок і невтішний результат на чемпіонаті світу. Як голова KFA, я відчуваю глибоку відповідальність і шкодую, що не виправдав очікувань уболівальників,

– зазначив Чун.

Окрему увагу під час слухань приділили обставинам призначення Хона Мьон Бо головним тренером у 2024 році. Депутати порушили питання можливого кумівства, зазначивши, що Бо та Чун Монг Гю навчалися в одному університеті. Обидва категорично заперечили будь-який вплив особистих зв'язків на рішення про призначення наставника.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу-2026 збірна Південної Кореї, посіла третє місце у своїй групі. Вирішальною стала несподівана поразка від Південної Африки (0:1), яка залишила команду без путівки до плей-оф.

Раніше поліція Південної Кореї залучила поліцію в аеропорту, щоб забезпечити безпеку Бо після отримання ним погроз убивством напередодні його повернення до країни.