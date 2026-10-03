Бронзовий призер ЧС-2026 збірна Англії завітає в гості до Хорватії. Зустріч пройде у місті Рієка 2 жовтня о 19:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Як команди почали в Лізі націй

Підопічні Томаса Тухеля потішили фанатів на чемпіонаті світу-2026. Команда дісталась півфіналу, де прикро поступилась Аргентині. Проте вдалий матч проти Франції (6:4) подарував Англії бронзові медалі.

Хорватія ж билась із "трьома левами" на Мундіалі в групі та поступилась із рахунком 2:4. Проте у плей-оф підопічні Златко Далича не затримались надовго, вилетівши на першій же стадії від Португалії.

Влітку ж наставник залишив збірну Хорватії, в яку повернувся Славен Біліч. Старт коуча в Лізі націй можна назвати непоганим. Попри поразку від Іспанії, "картаті" здолали Чехію та залишились у битві за друге місце.

Саме Англія є прямим конкурентом хорватів за путівку в плей-оф. Британці так само програли Іспанії та здолали Чехію, тому у обох команд по три бали перед очною битвою.

Зазначимо, що англійців виграли 7 з 12-ти очних матчів з хорватами при двох нічиїх та трьох поразках. Окрім вище згаданого матчу на ЧС-2026, команди перетинались ще на трьох крупних турнірах.

На Євро 2004 та 2020 років Англія долала хорватів на груповій стадії – 4:2 та 1:0 відповідно. А от найбільш статусний бій між збірними відбувся в рамках півфіналу Мундіалю-2018. Тоді "картаті" не пустили англійців у фінал, здолавши в екстратаймі з рахунком 2:1.