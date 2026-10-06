У вівторок, 6 жовтня, Іспанія вдруге зіграє проти Хорватії у новому сезоні Ліги націй, але цього разу – на виїзді. Чого очікувати від матчу – розповідає 24 Канал.

Чи вийде Іспанія у плей-оф Ліги націй

Попередня зустріч команд відбулася 29 вересня та завершилася перемогою чинних чемпіонів світу з рахунком 4:1. Чудово гру провів Ламін Ямаль, який забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Після цього протистояння іспанці записали у свій актив перемогу над Чехією. Тому ще одна звитяга дозволить підопічним Луїс Де ла Фуенте достроково вийти до раунду плей-оф, куди вже пробилася Португалія, але без Кріштіану Роналду.

Шансам іспанців сприяє не тільки їхня форма (41 матч без поразок), але й проблеми у таборі хорватів. Славен Білич, який повернувся до своєї національної команди через 14 років після завершення свого шестирічного перебування на посаді головного тренера збірної, поки не зумів знайти правильні налаштування.

Так, напередодні "картаті" вдома з нищівним рахунком поступилися Англії (0:7), що, ймовірно, негативно позначилося на психологічному стані футболістів.

На користь Іспанії свідчить і статистика протистоянь з Хорватією: "Червона фурія" виграла 7 поєдинків при 3 поразках. Ще дві гри закінчилися нічиєю. Також за 12 матчів іспанців забили 27 голів у ворота хорватів, тоді як пропустили лише 13 м'ячів.

Де дивитися онлайн матч Хорватія – Іспанія

Поєдинок Хорватія – Іспанія відбудеться у Спліті на стадіоні Полюд. Гра між командами розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн матч Хорватія – Іспанія можна в Україні на медіасервісі MEGOGO.

Трансляція поєдинку буде доступна на OTT-платформі за передплатами MEGOPACK (або MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S) та "Спорт", на телеканалах MEGOGO Футбол.